Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 44Lk23 Khu đô thị Văn Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm nội dung (text, ảnh, video), tạo và chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage) cho quảng cáo Facebook

Lên chiến dịch theo dõi và tối ưu quảng cáo

Tìm, test sản phẩm, đề xuất sản phẩm của công ty và các sản phẩm tiềm năng trên thị trường

Xây dựng plan tổng thể cho các sản phẩm theo timeline

Đưa ra kế hoạch test phẩm và tiêu chí test rõ ràng cho từng sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi và mess thị trường Việt Nam

Có khả năng sử dụng các phần mềm Capcut, Photoshop chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Biết sử dụng 1688, Taobao, Tiktok để tìm kiếm sản phẩm

Tại Công ty TNHH truyền thông KSS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:10 – 12 triệu+ Hoa hồng

Thời gian thử việc: 1 tháng + học việc 3 ngày ( trường hợp không pass học việc sẽ không hỗ trợ)

Các chế độ khác: BHXH, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, tham gia các hoạt động liên hoan quý, teambuilding định kỳ,lương tháng 13 đầy đủ...

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái

Được đào tạo nâng cao về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông KSS

