Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH truyền thông KSS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH truyền thông KSS
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty TNHH truyền thông KSS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH truyền thông KSS

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 44Lk23 Khu đô thị Văn Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Làm nội dung (text, ảnh, video), tạo và chỉnh sửa Landing page (trên nền tảng Ladipage) cho quảng cáo Facebook
Lên chiến dịch theo dõi và tối ưu quảng cáo
Tìm, test sản phẩm, đề xuất sản phẩm của công ty và các sản phẩm tiềm năng trên thị trường
Xây dựng plan tổng thể cho các sản phẩm theo timeline
Đưa ra kế hoạch test phẩm và tiêu chí test rõ ràng cho từng sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi và mess thị trường Việt Nam
Có khả năng sử dụng các phần mềm Capcut, Photoshop chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
Biết sử dụng 1688, Taobao, Tiktok để tìm kiếm sản phẩm

Tại Công ty TNHH truyền thông KSS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:10 – 12 triệu+ Hoa hồng
Thời gian thử việc: 1 tháng + học việc 3 ngày ( trường hợp không pass học việc sẽ không hỗ trợ)
Các chế độ khác: BHXH, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, tham gia các hoạt động liên hoan quý, teambuilding định kỳ,lương tháng 13 đầy đủ...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái
Được đào tạo nâng cao về Marketing, Content,... trực tiếp từ những người có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông KSS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH truyền thông KSS

Công ty TNHH truyền thông KSS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HàNội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

