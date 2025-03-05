Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 23 Triệu

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Mức lương
22 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 22 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc: Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc
Vai trò: Ban QLDA của chủ đầu tư
Công việc cụ thể:
· Phối hợp các phòng ban giải quyết các vướng mắc liên quan đến phạm vi công việc của nhà thầu trong quá trình thi công
· Kiểm soát khối lượng, giá trị thanh quyết toán theo đúng quy định của nhà thầu, hướng dẫn đối tác hoàn thành tốt hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
· Đánh giá vật liệu, kiểm tra hồ sơ thiết kế do tư vấn thiết kế lập đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và ngân sách của dự án.
· Tùy từng tính chất gói thầu, tiến hành kiểm tra xem xét hồ sơ thiết kế để xác định thiết kế có đảm bảo để phát hành gói thầu hay không. Yêu cầu bổ sung các chi tiết thiếu, giải thích các chi tiết chưa rõ trong hồ sơ phát hành từ phòng kiểm soát thiết kế.
· Kiểm tra tiến độ thực hiện công việc để kịp thời điều chỉnh cho đảm bảo tiến độ yêu cầu
· Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu cho Quản lý trực tiếp
· Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
· Thẩm định các giải pháp kỹ thuật của các bộ môn trình LĐ phê duyệt
· Rà soát, kiểm tra hồ sơ của ban QLDA trước khi trình LĐ phê duyệt phát hành

Với Mức Lương 22 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên ngành KTXD hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
· Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Dự án lớn hoặc các doanh nghiệp là Chủ đầu tư
· Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc
· Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt
· Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thỏa thuận theo năng lực, 22-23 triệu
· Hỗ trợ chi phí bữa trưa 20k/ngày làm việc, hỗ trợ nhà ở và vé máy bay về thăm gia đình
· Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm
· Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
· Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…
· Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn
· Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn
· Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có
· Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
· Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 416 – 418 – 420 Lý Thường Kiệt, P.7, Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

