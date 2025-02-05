Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM

Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Lập kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động marketing online cho công ty trên kênh: Facebook Ads.
- Chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông qua kênh Facebook Ads.
- Thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển thương hiệu của công ty: làm vdeo, viết content, lên bài quảng cáo...
- Theo dõi tỷ lệ chỉ số liên quan đến dự án quảng cáo.
- Làm báo cáo theo ngày trên bảng report.
- Điều chỉnh và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
- Nghiên cứu insignt khách hàng.
- Đo lường, đánh giá hiệu quả dựa trên doanh số đạt được và % chí phí.
- Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: Trên 22 tuổi.
Tuổi: Trên 22 tuổi.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu từ 3 tháng trở lên.
- Kỹ năng: Có kinh nghiệm chạy facebook ads cơ bản, Ps cơ bản, Camtasia cơ bản, Pr cơ bản... phục vụ công việc.
- Trình độ: Cơ bản / Fresher / Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Marketing hoặc các công việc tương tự.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học liên quan đến công nghệ thông tin, marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tư duy nhạy bén, linh hoạt, cầu tiến, chăm chỉ, cố gắng, ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất cũng như công cụ mới nhất về chuyên môn.
- Công cụ: Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8,000,000 VNĐ
,000,000 VNĐ
- Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí
- Tổng thu nhập: từ 17 - 25tr.
- Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
- Du lịch, nghỉ mát, team bulding ít nhất 1 lần/năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật, chương trình gala cuối năm...
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, tâm lý, lắng nghe, thấu hiểu, ghi nhận.
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty như: ngày lễ, tết, hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
- Được hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng đáp ứng công việc, tham gia các buổi đào tạo các kỹ năng mềm nhằm phát triển nhân sự toàn diện.
- Đánh giá điều chỉnh tăng lương: 6 tháng/lần.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm rõ ràng, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SKYLINE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 813, tòa 5A Lê Đức Thọ, Mai dịch, Cầu giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-facebook-ads-thu-nhap-7-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job283866
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đà Nẵng Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH K-WON 68
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH K-WON 68 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH K-WON 68
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH SORA MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SORA MEDIA
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Desi Global
Tuyển Facebook Ads Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Desi Global
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Facebook Ads Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TD Consulting
Tuyển Facebook Ads Công ty TNHH TD Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TD Consulting
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Xsafe
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Facebook Ads Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm