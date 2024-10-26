Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 112,Đường Chùa võ,Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Phát triển và duy trì hệ thống ứng dụng web theo kiến trúc Full Stack. Tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm từ phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai sản phẩm. Phát triển và tối ưu hóa hệ thống Back-end bằng Java Spring Boot. Xây dựng và phát triển Front-end bằng Angular hoặc AngularJS. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu suất cao và bảo mật. Phối hợp chặt chẽ với các nhóm liên quan (thiết kế, QA, DevOps) để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc với Java Spring Boot (Back-end) và Angular/AngularJS (Front-end). Nắm vững các nguyên lý và kiến trúc phần mềm. Kinh nghiệm trong việc xây dựng các ứng dụng web theo kiến trúc microservices. Kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, hoặc các hệ quản trị CSDL tương tự. Có hiểu biết về bảo mật và các phương pháp bảo mật ứng dụng web. Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có trách nhiệm trong công việc. Tinh thần học hỏi và cập nhật các công nghệ mới.

Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực ( 15 - 40 triệu theo năng lực ). Thưởng theo hiệu quả công việc và dự án. Được đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước. Nghỉ phép, ngày lễ theo quy định và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam

