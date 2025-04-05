Tuyển Game Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại Apero Technologies Group
Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 12 - 22 Triệu
Tham gia các dự án về game code bằng Unity
Các công việc khác được phân công của quản lí và ban giám đốc
Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...
Sử dụng Unity để phát triển Mobile Game, phát hành trên Google Play và App Store định hướng thị trường Âu, Bắc Mỹ.
Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
