Tuyển Game Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Apero Technologies Group

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại Apero Technologies Group

Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Tham gia các dự án về game code bằng Unity
Các công việc khác được phân công của quản lí và ban giám đốc
Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...
Sử dụng Unity để phát triển Mobile Game, phát hành trên Google Play và App Store định hướng thị trường Âu, Bắc Mỹ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apero Technologies Group

Apero Technologies Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

