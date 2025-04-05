Tuyển Game Developer Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

Tham gia các dự án về game code bằng Unity

Các công việc khác được phân công của quản lí và ban giám đốc

Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

Sử dụng Unity để phát triển Mobile Game, phát hành trên Google Play và App Store định hướng thị trường Âu, Bắc Mỹ.