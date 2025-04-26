Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Lô 07

- 07A, Tòa nhà CT1AB – Mễ Trì Plaza, Đ.Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống phần mềm về các dự án CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
Nâng cấp và tích hợp vào hệ thống hiện có.
Hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho các thành viên trong nhóm dự án đối với các chức năng phức tạp
Phối hợp với các thành viên trong nhóm để làm sản phẩm với chất lượng cao.
Chịu trách nhiệm hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan.
Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có ít nhất 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty. Có sản phẩm trên store là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc với git, hiểu và sử dụng tốt git flow.
Có kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo ngôn ngữ lập trình C#.
Có kinh nghiệm làm các sản phẩm Game 3D là một lợi thế.
Biết sử dụng Autocad, Revit là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tiếng anh, các khóa đào tạo phân bổ theo nhu cầu thực tế của công ty.
Review hiệu quả công việc, xét tăng lương một năm hai lần.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN, ngày Lễ, Tết…)
Được tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao (bóng đá, bóng chuyền…), nghỉ mát, du xuân (chế độ cùng với người thân) 2 lần/ năm của công ty.
Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, hòa đồng.
Được hưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ, Tết khác trong năm, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Lô 07-07A, Tòa nhà CT1AB – Mễ Trì Plaza, Đ.Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
