Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH BAEZENI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Lô 07 - 07A, Tòa nhà CT1AB – Mễ Trì Plaza, Đ.Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Game Developer

Tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống phần mềm về các dự án CNTT phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Nâng cấp và tích hợp vào hệ thống hiện có.

Hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho các thành viên trong nhóm dự án đối với các chức năng phức tạp

Phối hợp với các thành viên trong nhóm để làm sản phẩm với chất lượng cao.

Chịu trách nhiệm hoàn thành sản phẩm đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan.

Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có ít nhất 1 - 2 sản phẩm/dự án thực tế của cá nhân/công ty. Có sản phẩm trên store là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với git, hiểu và sử dụng tốt git flow.

Có kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo ngôn ngữ lập trình C#.

Có kinh nghiệm làm các sản phẩm Game 3D là một lợi thế.

Biết sử dụng Autocad, Revit là một lợi thế.

Quyền Lợi

Làm việc thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tiếng anh, các khóa đào tạo phân bổ theo nhu cầu thực tế của công ty.

Review hiệu quả công việc, xét tăng lương một năm hai lần.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN, ngày Lễ, Tết…)

Được tham gia các hoạt động vui chơi, thể thao (bóng đá, bóng chuyền…), nghỉ mát, du xuân (chế độ cùng với người thân) 2 lần/ năm của công ty.

Được làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, hòa đồng.

Được hưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ, Tết khác trong năm, …

Cách Thức Ứng Tuyển

