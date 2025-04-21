Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và tối ưu phần client-side cho game mobile bằng Unity (hoặc engine khác nếu cần).

client-side

Hiện thực hóa gameplay, UI, animation và các tính năng theo thiết kế từ Game Designer.

Tích hợp asset từ các bộ phận khác (art, sound, animation...) vào game.

Phối hợp với Developer backend để kết nối API, đồng bộ dữ liệu người chơi.

Tối ưu hiệu năng game cho nhiều dòng máy khác nhau (Android/iOS).

Tham gia vào quá trình kiểm thử, fix bug và cải tiến game liên tục.

Tìm hiểu, học hỏi công nghệ và kiến thức cần thiết để phát triển sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Unity.

Biết sử dụng C# hoặc một ngôn ngữ lập trình khác dùng trong phát triển game.

Hiểu cơ bản về cấu trúc game, vòng đời game, scene, prefab, animation, UI,...

Đam mê, yêu thích và lập trình Game.

Có quyết tâm và định hướng gắn bó với ngành Game

Có kinh nghiệm trong việc sử dụng hệ thống GIT/ GITHub

Có kinh nghiệm trong việc đưa Game lên Google Play/ Apple Store

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương NET hàng tháng + thưởng (Thưởng quý, thưởng dự án)

Lương thỏa thuận theo năng lực, đảm bảo cạnh tranh với thị trường

Thưởng hiệu suất theo quý, năm, thưởng mặc định tháng 13

Review lương 2 lần/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

Cấp thiết bị làm việc (tại công ty hoặc tại nhà tuỳ yêu cầu của nhân sự)

Tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước do các đối tác: Google, Facebook, Tiktok... tổ chức

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia)

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS5, Gameboard...

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Pantry đầy đủ hoa quả, bánh kẹo, đồ uống, trà, cafe,... free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin