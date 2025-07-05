Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/07/2025
CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Mega Combat Studio là một studio game độc lập tại TP.HCM, chuyên phát triển dòng game MMORPG 2D pixel. Chúng tôi đã thành công với tựa game Treasure Hunter, hiện có mặt trên App Store và Google Play.
Để mở rộng sản phẩm và tăng tốc phát triển, studio đang tìm kiếm thêm 1 Game Developer và 1 Backend Developer làm việc full-time cùng team hiện tại.
Công việc:
• Tham gia phát triển tính năng mới, tối ưu server/client, fix bug cho game Treasure Hunter
• Đồng hành cùng team trong các dự án MMO mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm Unity từ 1 năm trở lên (ưu tiên từng làm game Multiplayer/MMO)
• Biết sử dụng Mirror, Photon, hoặc các hệ thống networking là lợi thế
• Tư duy rõ ràng, code gọn gàng, biết tối ưu hiệu năng
• Có thể làm client hoặc server (càng tốt nếu làm được cả hai)
• Yêu thích game, có đam mê tạo ra sản phẩm sáng tạo và có chiều sâu

Tại CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & đãi ngộ:
• Thỏa thuận theo năng lực
• Được làm việc trực tiếp trên sản phẩm game thực tế, thử thách và giàu trải nghiệm
Địa điểm làm việc:
• Văn phòng tại Quận 1, TP.HCM
• Môi trường thoải mái, không quản lý khắt khe, miễn là bạn có trách nhiệm và hiệu quả
Ứng tuyển bằng cách gửi CV / portfolio / demo sản phẩm đã từng làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT

CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

