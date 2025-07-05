Tuyển Game Developer CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mega Combat Studio là một studio game độc lập tại TP.HCM, chuyên phát triển dòng game MMORPG 2D pixel. Chúng tôi đã thành công với tựa game Treasure Hunter, hiện có mặt trên App Store và Google Play.

Để mở rộng sản phẩm và tăng tốc phát triển, studio đang tìm kiếm thêm 1 Game Developer và 1 Backend Developer làm việc full-time cùng team hiện tại.

Công việc:

• Tham gia phát triển tính năng mới, tối ưu server/client, fix bug cho game Treasure Hunter

• Đồng hành cùng team trong các dự án MMO mới

• Có kinh nghiệm Unity từ 1 năm trở lên (ưu tiên từng làm game Multiplayer/MMO)

• Biết sử dụng Mirror, Photon, hoặc các hệ thống networking là lợi thế

• Tư duy rõ ràng, code gọn gàng, biết tối ưu hiệu năng

• Có thể làm client hoặc server (càng tốt nếu làm được cả hai)

• Yêu thích game, có đam mê tạo ra sản phẩm sáng tạo và có chiều sâu

Tại CÔNG TY TNHH MEGA COMBAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & đãi ngộ:

• Thỏa thuận theo năng lực

• Được làm việc trực tiếp trên sản phẩm game thực tế, thử thách và giàu trải nghiệm

Địa điểm làm việc:

• Văn phòng tại Quận 1, TP.HCM

• Môi trường thoải mái, không quản lý khắt khe, miễn là bạn có trách nhiệm và hiệu quả

Ứng tuyển bằng cách gửi CV / portfolio / demo sản phẩm đã từng làm.

Cách Thức Ứng Tuyển

