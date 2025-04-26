Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công ty cổ phần công nghệ Skymare

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Anh

- 68/116 Nhân Hòa

- Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế và lập trình gameplay theo yêu cầu từ Game Designer.
thiết kế và lập trình gameplay
Tối ưu hóa performance cho game trên nhiều nền tảng (Android, iOS, Web).
Tối ưu hóa performance
Làm việc với team designer, artist để đảm bảo tính đồng bộ giữa kỹ thuật và hình ảnh.
designer, artist
Sửa lỗi (debug) và cải thiện hiệu năng của game sau khi test.
Sửa lỗi (debug)
Cập nhật và phát triển thêm tính năng mới cho các tựa game hiện tại.
tính năng mới
Áp dụng các công cụ quản lý như Git, Jira, Trello.
Git
Jira
Trello

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm lập trình Mobile (Chấp nhận đào tạo các bạn đã có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm).
Yêu thích và đam mê lập trình, lập trình game
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Unity
Đã có sản phẩm trên store Android hoặc iOS .
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, xử ký vấn đề tốt.
Có khả năng tiếp thu kiến thức mới tốt.
Năng động, cởi mở, có khả năng chịu áp lực công việc lớn.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Skymare

Công ty cổ phần công nghệ Skymare

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nam Anh 68/116 Nhân Hòa - Nhân Chính - Hn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

