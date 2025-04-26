Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Nam Anh - 68/116 Nhân Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế và lập trình gameplay theo yêu cầu từ Game Designer.

Tối ưu hóa performance cho game trên nhiều nền tảng (Android, iOS, Web).

Làm việc với team designer, artist để đảm bảo tính đồng bộ giữa kỹ thuật và hình ảnh.

Sửa lỗi (debug) và cải thiện hiệu năng của game sau khi test.

Cập nhật và phát triển thêm tính năng mới cho các tựa game hiện tại.

Áp dụng các công cụ quản lý như Git, Jira, Trello.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm lập trình Mobile (Chấp nhận đào tạo các bạn đã có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm).

Yêu thích và đam mê lập trình, lập trình game

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Unity

Đã có sản phẩm trên store Android hoặc iOS .

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, xử ký vấn đề tốt.

Có khả năng tiếp thu kiến thức mới tốt.

Năng động, cởi mở, có khả năng chịu áp lực công việc lớn.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare

