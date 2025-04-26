Tuyển Game Developer Công ty cổ phần công nghệ Skymare làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare
- Hà Nội: Tòa nhà Nam Anh
- 68/116 Nhân Hòa
- Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia thiết kế và lập trình gameplay theo yêu cầu từ Game Designer.
thiết kế và lập trình gameplay
Tối ưu hóa performance cho game trên nhiều nền tảng (Android, iOS, Web).
Tối ưu hóa performance
Làm việc với team designer, artist để đảm bảo tính đồng bộ giữa kỹ thuật và hình ảnh.
designer, artist
Sửa lỗi (debug) và cải thiện hiệu năng của game sau khi test.
Sửa lỗi (debug)
Cập nhật và phát triển thêm tính năng mới cho các tựa game hiện tại.
tính năng mới
Áp dụng các công cụ quản lý như Git, Jira, Trello.
Git
Jira
Trello
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và đam mê lập trình, lập trình game
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với Unity
Đã có sản phẩm trên store Android hoặc iOS .
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, xử ký vấn đề tốt.
Có khả năng tiếp thu kiến thức mới tốt.
Năng động, cởi mở, có khả năng chịu áp lực công việc lớn.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Skymare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI