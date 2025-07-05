Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 15 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Mức lương
500 - 15 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương 500 - 15 USD

Tại Nexar, các Developer là trái tim của các dự án, nhân sự sẽ làm việc và phối hợp với tất cả các team để tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, những dòng game độc đáo, những sản phẩm chất lượng. Vì thế, chúng tôi đánh giá cao những Developer có chuyên môn tổng quát, có thể làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong quá trình phát triển trò chơi. Bên cạnh đó, bạn sẽ là người suy nghĩ chiến lược, sẵn sàng đưa ra các quyết định khôn ngoan dựa trên các mục tiêu rõ ràng.
Trách nhiệm
Phối hợp cùng các thành viên bộ phận khác lên kế hoạch, xây dựng và phát triển game bằng Unity engine.
Sửa lỗi, cải thiện tính năng, nâng cao hiệu suất của games.
Tham gia đóng góp ý tưởng, nội dung để tối ưu hóa sản phẩm.

Với Mức Lương 500 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê tuyệt đối và mong muốn phát triển chuyên sâu với công việc phát triển trò chơi.
Có hiểu biết về C++, nền tảng về kiến trúc máy tính, lập trình đồ họa máy tính, tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành CNTT là một lợi thế.
Có kiến thức về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo ngôn ngữ lập trình C#.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển game với Unity.
Khả năng tư duy logic, phát triển, sáng tạo và cải tiến trong công việc.
Ham học hỏi, tự chủ, trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên các ứng viên có mong muốn phát triển theo hướng khai phá, nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ để áp dụng vào phát triển sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR Thì Được Hưởng Những Gì

Văn hoá làm việc tự chủ, linh hoạt trong việc nghỉ phép và giờ giấc. Trách nhiệm và sự hiệu quả trong công việc là điều chúng tôi quan tâm hơn.
Môi trường năng động và chuyên nghiệp thuận lợi cho mục tiêu phát triển sự nghiệp bền vững cũng như nâng cao năng lực chuyên môn.
Luôn có những người bạn buddy và mentor giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ và dẫn dắt bạn.
Mức lương offer: $500 - $1500 Tùy theo kiến thức, kinh nghiệm và tiềm năng phát triển của bạn.
Chia sẻ lợi nhuận theo dự án không giới hạn, không tỉ lệ thuận với kiến thức hay kinh nghiệm, nó sẽ phụ thuộc phong độ và sự đóng góp của bạn trong việc tạo ra giá trị cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 30-32 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

