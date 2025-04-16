Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nexon Networks Vina Co. Ltd,
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nexon Networks Vina Co. Ltd,

Game Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Developer Tại Nexon Networks Vina Co. Ltd,

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA TOWER, Tân Trào, Tân Phú, District 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách lập kế hoạch, sản xuất và hậu kỳ cho các video cinematic trong game và các video quảng cáo, sử dụng đa dạng công cụ như Unreal Engine và Adobe để thể hiện storytelling sáng tạo.
Nhiệm vụ chính
• Sản xuất cinematic trong game:
o Dàn dựng cảnh cinematic trong game bằng Unreal Engine và Sequencer
o Thể hiện hình ảnh phù hợp với cốt truyện và tình huống trong game
• Sản xuất video quảng bá và nội dung:
o Lên kế hoạch và sản xuất video quảng bá cho game và thương hiệu
o Phân tích xu hướng và phản ánh ý tưởng sáng tạo
• Thực hiện previz và animatic:
o Tạo storyboard và animatic dựa trên cốt truyện
o Quản lý toàn bộ quá trình dựng và hậu kỳ video
• Sử dụng công cụ và hợp tác:
o Hậu kỳ video bằng các công cụ Adobe như After Effects, PremierePro, Photoshop
o Giao tiếp và hợp tác hiệu quả với các đội nhóm khác nhau

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nexon Networks Vina Co. Ltd, Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nexon Networks Vina Co. Ltd,

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nexon Networks Vina Co. Ltd,

Nexon Networks Vina Co. Ltd,

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: UOA TOWER, Tân Trào, Tân Phú, District 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

