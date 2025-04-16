Tuyển Game Developer Nexon Networks Vina Co. Ltd, làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách lập kế hoạch, sản xuất và hậu kỳ cho các video cinematic trong game và các video quảng cáo, sử dụng đa dạng công cụ như Unreal Engine và Adobe để thể hiện storytelling sáng tạo.

Nhiệm vụ chính

• Sản xuất cinematic trong game:

o Dàn dựng cảnh cinematic trong game bằng Unreal Engine và Sequencer

o Thể hiện hình ảnh phù hợp với cốt truyện và tình huống trong game

• Sản xuất video quảng bá và nội dung:

o Lên kế hoạch và sản xuất video quảng bá cho game và thương hiệu

o Phân tích xu hướng và phản ánh ý tưởng sáng tạo

• Thực hiện previz và animatic:

o Tạo storyboard và animatic dựa trên cốt truyện

o Quản lý toàn bộ quá trình dựng và hậu kỳ video

• Sử dụng công cụ và hợp tác:

o Hậu kỳ video bằng các công cụ Adobe như After Effects, PremierePro, Photoshop

o Giao tiếp và hợp tác hiệu quả với các đội nhóm khác nhau