Tuyển Giám đốc dự án Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A60 khu đấu giá 3ha Đức diễn , phúc diễn , Bắc Từ Liêm , Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc: Tại văn phòng Công ty và các Dự án.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 35 – 45;
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cung cấp điện, Hệ thống điện, Tự động hóa, xây dựng.
- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên tại vị trí tương đương. Am hiểu nguyên lý làm việc và vận hành của hệ thống điện mặt trời.
- Kinh nghiệm triển khai, lập dự toán/quyết toán công trình bằng các phần mềm chuyên dụng như G8, ETA, DELTA, ...
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D: AutoCAD, Solidword (hoặc phần mềm khác phục vụ công tác thiết kế); Microsoft Project; Microsoft Office và các phần mềm khác phục vụ trong công việc.
- Sử dụng được phần mềm tính toán thiết kế khung thép tiền chế Zamil như KIW, RdSTEEL, DTI; Các phần mềm đồ họa: Adobe Photoshop, Corel Draw, ... là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 30-35tr, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; các ngày lễ tết, Nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ....
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định.
- Được review lương theo quy định chung của Công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A66/ khu đấu giá quyền sử dụng đất 3ha phường phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

