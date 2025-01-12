Tuyển Giám đốc dự án Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A60 khu đấu giá 3ha Đức diễn , phúc diễn , Bắc Từ Liêm , Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc: Tại văn phòng Công ty và các Dự án.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, độ tuổi từ 35 – 45;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cung cấp điện, Hệ thống điện, Tự động hóa, xây dựng.

- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên tại vị trí tương đương. Am hiểu nguyên lý làm việc và vận hành của hệ thống điện mặt trời.

- Kinh nghiệm triển khai, lập dự toán/quyết toán công trình bằng các phần mềm chuyên dụng như G8, ETA, DELTA, ...

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D, 3D: AutoCAD, Solidword (hoặc phần mềm khác phục vụ công tác thiết kế); Microsoft Project; Microsoft Office và các phần mềm khác phục vụ trong công việc.

- Sử dụng được phần mềm tính toán thiết kế khung thép tiền chế Zamil như KIW, RdSTEEL, DTI; Các phần mềm đồ họa: Adobe Photoshop, Corel Draw, ... là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 30-35tr, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; các ngày lễ tết, Nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ....

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định.

- Được review lương theo quy định chung của Công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, nhân văn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin