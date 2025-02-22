Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển nguồn hàng bất động sản và phát triển quỹ sản phẩm.
Lập phương án kinh doanh hàng tháng, theo dõi, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
Phân tích thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng để đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả.
Quản lý quá trình đóng gói và triển khai sản phẩm. Chịu trách nhiệm doanh thu dự án phụ trách và các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Phối hợp với Phòng Marketing và Chủ Đầu Tư triển khai kế hoạch Marketing, bán hàng.
Mở rộng mối quan hệ ngành Bất động sản. Kết nối với các Chủ đầu tư (CĐT) làm việc và đàm phán trực tiếp về việc hợp tác triển khai phân phối các Dự án.
Trực tiếp trainning cho đội ngũ bán hàng, hợp tác các đơn vị đại lý phân phối F1.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS.
Khả năng thương lượng, đàm phán tốt, làm việc với các CĐT.
Có kiến thức về lập kế hoạch, phân tích phương án kinh doanh và đầu tư BĐS.
Nắm vững quy trình, thủ tục về đầu tư và xây dựng.
Có mối quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực BĐS và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB + (0,2% - 0.4%)/doanh số bán hàng.
Cơ hội đầu tư các dự án Tập đoàn làm Chủ đầu tư
Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 Toà nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, Phường Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

