Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
- Hà Nội: 40 Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách công việc của nhóm dự án, đại diện công ty gặp gỡ, làm việc, trao đổi thông tin về dự án mạng IP, âm thanh IP với khách hàng.
Khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ khả thi, trực tiếp lên giải pháp và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.
Lập kế hoạch phương án triển khai dự án và trình lãnh đạo xét duyệt sau đó chuyển giao đội thi công thực hiện.
Phối hợp hỗ trợ với đội thi công đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng cao.
Chịu trách nhiệm lập hồ sợ dự thầu, hồ sơ năng lực của công ty để tham gia đấu thầu (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về kỹ thuật, quản trị mạng, quản lý dự án
Có thể đọc hiểu bản vẽ mặt bằng và sử dụng các phần mềm thiết kế
Hiểu biết về quy trình quy định đấu thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực
Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật Việt Nam
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, du lịch, team-building, hoạt động vui chơi khác cùng công ty
Môi trường làm việc thoải mái, linh hoạt
