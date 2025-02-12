Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 40 Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công việc của nhóm dự án, đại diện công ty gặp gỡ, làm việc, trao đổi thông tin về dự án mạng IP, âm thanh IP với khách hàng.
Khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ khả thi, trực tiếp lên giải pháp và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.
Lập kế hoạch phương án triển khai dự án và trình lãnh đạo xét duyệt sau đó chuyển giao đội thi công thực hiện.
Phối hợp hỗ trợ với đội thi công đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng cao.
Chịu trách nhiệm lập hồ sợ dự thầu, hồ sơ năng lực của công ty để tham gia đấu thầu (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật mạng, CNTT, điện tử - viễn thông
Am hiểu về kỹ thuật, quản trị mạng, quản lý dự án
Có thể đọc hiểu bản vẽ mặt bằng và sử dụng các phần mềm thiết kế
Hiểu biết về quy trình quy định đấu thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực
Có kinh nghiệm 2 năm làm việc ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng dự án (tổng thu nhập trên 30 triệu không giới hạn trên), thưởng tháng 13 (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật Việt Nam
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, du lịch, team-building, hoạt động vui chơi khác cùng công ty
Môi trường làm việc thoải mái, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54 đường Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

