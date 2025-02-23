Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập 35 - 45 tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, thưởng dự án, Quận Bắc Từ Liêm

1.Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch dự án

Xác định mục tiêu, phạm vi và kế hoạch tổng thể cho dự án kinh doanh theo định hướng của Ban lãnh đạo và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan;

Nghiên cứu thị trường, phân tích cơ hội và rủi ro để tư vấn cho Cấp quản lý đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp;

Giám sát và điều chỉnh chiến lược khi có biến động từ thị trường;

Xây dựng chiến lược tài chính, marketing, nhân sự ,..để vận hành các kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn.

2. Phát triển kinh doanh và quan hệ đối tác

Tìm kiếm, tiếp cận và thiết lập quan hệ với các đối tác tiềm năng

Đàm phán, ký kết và triển khai hợp đồng hợp tác giữa công ty và đối tác.

Quản lý và duy trì quan hệ đối tác; Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác.

3. Quản lý tài chính và ngân sách

Phối hợp với bộ phận tài chính để xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách cho dự án;

Kiểm soát chi phí, tối ưu hóa dòng tiền để đảm bảo hiệu quả tài chính;

Đánh giá, báo cáo hiệu suất kinh doanh định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

4. Quản lý vận hành và tổ chức nhân sự

Tuyển dụng, xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự phục vụ cho dự án.

Phân công nhiệm vụ, thiết lập KPI cho các bộ phận.

Giám sát hoạt động vận hành, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc

Xây dựng các quy trình vận hành, chính sách phục vụ dự án

5. Báo cáo và đánh giá hiệu quả dự án

Theo dõi KPIs, đánh giá hiệu suất hoạt động của dự án.

Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu

Đề xuất cải tiến, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính, kinh doanh,.. hoặc chuyên ngành khác có liên quan

Có tư duy chiến lược, khả năng điều hành tổng thể dự án kinh doanh

Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ứng viên đã triển khai thành công dự án cho hệ thống chuỗi bán lẻ, F&B, hoặc sản phẩm tương tự với sản phẩm công ty.

Giao tiếp, đàm phán, xây dựng các mối quan hệ tốt

Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 - 45 triệu VND

Lương cứng: 35 - 45 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

