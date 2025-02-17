Tuyển Giám đốc dự án Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý dự án đối với các dự án xây dựng được giao trực tiếp phụ trách

- Quản lý tiến độ

- Quản lý chất lượng

- Quản lý an toàn

- Quản lý rủi ro

- Quản lý chi phí

- Quản lý nhân sự dự án

- Quản lý truyền thông dự án

- Đại học trở lên các ngành xây dựng - công trình;

- 05 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí Giám đốc dự án (PM); có kinh nghiệm quản lý dự án mảng: công nghiệp nặng - giao thông - hạ tầng;

- Đã có kinh nghiệm trong vai trò Tổng thầu;

- Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt;

- Nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty;

- Sẵn sàng đi dự án các tỉnh.

