Tuyển Giám đốc dự án Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Tập Đoàn FECON
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: Hà Tĩnh, Việt Nam, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý dự án đối với các dự án xây dựng được giao trực tiếp phụ trách
- Quản lý tiến độ
- Quản lý chất lượng
- Quản lý an toàn
- Quản lý rủi ro
- Quản lý chi phí
- Quản lý nhân sự dự án
- Quản lý truyền thông dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học trở lên các ngành xây dựng - công trình;
- 05 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí Giám đốc dự án (PM); có kinh nghiệm quản lý dự án mảng: công nghiệp nặng - giao thông - hạ tầng;
- Đã có kinh nghiệm trong vai trò Tổng thầu;
- Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh tốt;
- Nắm rõ hệ thống sản phẩm dịch vụ của Công ty;
- Sẵn sàng đi dự án các tỉnh.
Tại Tập Đoàn FECON Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn FECON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
