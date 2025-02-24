Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 USD

Số lượng tuyển: 03 người Nam hoặc Nữ

- Kỹ thuật dự toán về xây dựng: 02 người

- Kỹ thuật dự toán về nội thất: 01 người

* Mô tả công việc

- Bóc tách bản vẽ thiết kế lên khối lượng dự toán, phân tích chi tiết đơn giá để lên giá trị dự toán. Quản lý được đơn giá gốc và đơn giá cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để đấu thầu.

- Tìm các đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, máy móc xây dựng; Tìm các đơn vị liên kết: xưởng sản xuất nội ngoại thất, thầu phụ,…

- Lập và vẽ biện pháp thi công.

- Trong quá trình thi công: Phân tích và tối ưu hóa chi phí; Phối hợp với bộ phận hiện trường để kiểm soát khối lượng, cảnh báo khi có dấu hiệu vượt ngân sách, có hạng mục phát sinh ngoài dự toán.

- Phối hợp với đại diện CĐT: kiểm tra khối lượng thực tế thi công; Làm hồ sơ nghiệm thu khối lượng, giá trị thanh toán giai đoạn- quyết toán và bản vẽ hoàn công.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.