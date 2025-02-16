Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thu thập thông tin các dự án, lấy thông tin dự án, hồ sơ pháp lý dự án, tìm hiểu Chủ đầu tư, đánh giá cơ hội đầu tư, xây dựng các mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, ...
Xây dựng, tổ chức định kỳ kế hoạch marketing, bán hàng, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp về thị trường bất động sản và đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng, đề xuất chính sách bán hàng cho từng dự án, từng giai đoạn bán hàng.
Làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư trong các vấn đề đàm phán thương thảo nội dung hợp đồng môi giới, thông tin sản phẩm, thông tin giỏ hàng, thông tin về hình ảnh, chiến lược marketing, ...
Tổ chức, triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh các dự án, đồng thời giám sát, đôn đốc các Chi nhánh Sàn giao dịch trong việc triển khai bán hàng, đảm bảo đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.
Là đầu mối chính trong việc tương tác với các chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính trong việc đốc thúc chủ đầu tư thanh toán “phí môi giới”, rà soát đối chiếu thu hồi công nợ, thu hồi tiền ký quỹ khi bán hoàn tất giỏ hàng.
Hỗ trợ các Chi nhánh Sàn giao dịch trong việc cung cấp các thông tin dự án, hợp đồng, tiến độ thanh toán, ... Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh các dự án của từng Chi nhánh Sàn giao dịch, đề xuất kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc các chính sách, biện pháp để đẩy mạnh bán hàng.
Phối hợp cùng Phòng Marketing tổ chức, lên kế hoạch các công tác PR, tổ chức sự kiện, quảng bá, khuyến mãi. Đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả của các hoạt động nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất, giải pháp, phương án giải quyết những rủi ro phát sinh hoặc nâng cao hiệu quả công việc.
Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản liên quan đến các sản phẩm, hành vi của khách hàng, mục tiêu doanh số, nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch đề ra.
Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả nhân viên trực thuộc.
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định.
Là đầu mối và là người chịu trách nhiệm chính trong việc giải quyết triệt để những tranh chấp phát sinh trong thời gian đảm nhận chức vụ, bao gồm những giao dịch và những vấn đề liên quan trước, trong thời gian triển khai Dự án giữa các bên liên quan (Khách hàng, nhân viên kinh doanh, cộng tác viên, đối tác bên ngoài,...), không phân biệt đó là lỗi của cá nhân nào nhưng Giám đốc kinh doanh phụ trách dự án nào thì chịu trách nhiệm xử lý cho dự án đó.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công, phân nhiệm, ủy quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý bất động sản, Kinh tế, Marketing, ...
Thành thạo vi tính văn phòng, Internet, soạn thảo văn bản.
Nam/Nữ, tuổi từ 28 trở lên, có ngoại hình.
Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở các chức vụ Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Trưởng Bộ phận Kinh doanh hoặc tương đương ở các Công ty bất động sản.
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Trung thực, trách nhiệm.
Lãnh đạo, điều hành.
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường bất động sản.
Am hiểu kiến thức pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc

Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng % hoa hồng trực tiếp theo quy định, chính sách chung của Công ty.
Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật: BHXH, BHYT, BHTN;....
Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, tiền hiếu hỉ
Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng dự án
Thưởng cổ phiếu ESOP
Công ty có cung cấp Máy tính bàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Công ty Cổ phần VNT Invest Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Ngõ 19 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN

