Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 80 - 120 Triệu

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Mức lương
80 - 120 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Hà Nội, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 80 - 120 Triệu

Xây dựng, triển khai và giám sát các chiến lược, chính sách nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty in và bao bì. Đảm bảo nguồn lực lao động ổn định, nâng cao hiệu quả làm việc và giữ chân nhân sự chủ chốt.
NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Chiến lược nhân sự: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Dự báo nhu cầu nhân sự và xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân tài.
2. Tuyển dụng và điều phối nhân sự: Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng. Tham gia tuyển chọn các vị trí quản lý, kỹ thuật và các vị trí đặc thù của ngành in – bao bì.
3. Đào tạo và phát triển: Xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ và bên ngoài cho nhân viên sản xuất, kỹ thuật, thiết kế, kinh doanh… Đánh giá hiệu quả đào tạo, cải thiện năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.
4. Chính sách và phúc lợi: Xây dựng hệ thống lương, thưởng, đánh giá hiệu suất làm việc. Đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, công đoàn, phúc lợi khác theo quy định.
5. Quan hệ lao động: Quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến kỷ luật, khiếu nại, tranh chấp lao động. Duy trì môi trường làm việc tích cực, gắn kết người lao động.
6. Quản lý hành chính – nội bộ: Giám sát công tác hành chính, an ninh, vệ sinh nhà xưởng, PCCC (nếu thuộc phạm vi quản lý). Quản lý tài sản, văn phòng phẩm và các hoạt động hỗ trợ sản xuất – kinh doanh.
7. Báo cáo và tư vấn: Thực hiện các báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về tình hình nhân sự. Đưa ra các khuyến nghị cải tiến về nhân sự, hành chính.

Với Mức Lương 80 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc liên quan. Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 2–3 năm ở vị trí quản lý cấp cao

Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, bảo hiểm sức khoẻ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H12, KCN Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

