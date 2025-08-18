Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 - 137 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Tham mưu HĐQT, TGĐ trong việc xây dựng chiến lược nhân sự đồng bộ với chiến lược kinh doanh.

Nhiệm vụ 2: Tổ chức thiết kế cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, khung năng lực, lộ trình phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

Nhiệm vụ 3: Điều phối xây dựng và triển khai các hệ thống: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, lương thưởng – phúc lợi, quan hệ lao động, truyền thông nội bộ.

1 . Xây dựng và lan tỏa văn hóa tổ chức phù hợp với giá trị cốt lõi và giai đoạn phát triển.

2 . Tối ưu chi phí vận hành hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai các sáng kiến số hóa – lean hóa.

Nhiệm vụ 4: Quản lý và định hướng chiến lược CNTT phù hợp với định hướng chuyển đổi số, vận hành tinh gọn và dữ liệu tích hợp trong toàn Tập đoàn.

Nhiệm vụ 5: Phê duyệt kế hoạch phát triển hạ tầng, phần mềm và bảo mật thông tin theo từng giai đoạn và nhu cầu vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật, Hành chính công, hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự – Hành chính, trong đó có ít nhất 5 năm ở vị trí Giám đốc hoặc Trưởng ban tại tập đoàn có từ 500 nhân sự trở lên.

Hiểu sâu về hệ thống quản trị nhân sự toàn diện (HRM, C&B, OD, ER, L&D) và hành chính hiện đại (số hóa, lean, shared service...).

Kỹ năng hoạch định chiến lược, ra quyết định, quản lý đội ngũ, truyền cảm hứng và xử lý khủng hoảng.

Ưu tiên ứng viên từng tham gia triển khai tái cấu trúc tổ chức, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hoặc chuyển đổi số trong HR.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN,...) theo đúng quy định của Nhà nước.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thành lập Công ty,...

Thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp lãnh đạo.

Chế độ nghỉ phép: Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước, và các ngày nghỉ phép hàng năm.

Chế độ hỗ trợ công tác: Các trợ cấp công tác, đi lại cho nhân viên phải đi công tác thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN NAM LAND

