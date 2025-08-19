Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mitsubishi Việt Hồng, Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự

Tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,…

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty.

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách lập ra các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên, tuyển dụng, đào tạo và phát triển…

Giám sát hệ thống phòng ban, các chiến lược và chiến thuật quản trị nhân lực

Giám sát, hướng dẫn nhân viên nhân sự

Theo dõi và đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và quy định pháp luật

Giải quyết khiếu nại và vi phạm, có thể đưa ra hành động kỷ luật khi cần thiết

Dự kiến và giải quyết các rủi ro về kiện tụng

Yêu Cầu Công Việc

Bằng Cử nhân trở lên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Giám đốc nhân sự tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.

Nắm rõ thị trường lao động, có những mối quan hệ đặc biệt với những nhà cung cấp nhân sự

Hiểu biết đầy đủ về cách tổ chức hoạt động để đạt được mục tiêu

Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

Thành thạo các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực và các kinh nghiệm thực tiễn

Nhạy bén trong kinh doanh, chú ý đến yếu tố con người

Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Lương: thỏa thuận theo năng lực.

Hỗ trợ ăn trưa: theo quy định của Công ty

BHXH Theo quy định Luật lao động

Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.

Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Hỗ trợ gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

