Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Giám đốc nhân sự

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mitsubishi Việt Hồng, Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,…
Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.
Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty.
Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách lập ra các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên, tuyển dụng, đào tạo và phát triển…
Giám sát hệ thống phòng ban, các chiến lược và chiến thuật quản trị nhân lực
Giám sát, hướng dẫn nhân viên nhân sự
Theo dõi và đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và quy định pháp luật
Giải quyết khiếu nại và vi phạm, có thể đưa ra hành động kỷ luật khi cần thiết
Dự kiến và giải quyết các rủi ro về kiện tụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Cử nhân trở lên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Giám đốc nhân sự tối thiểu 05 năm kinh nghiệm.
Nắm rõ thị trường lao động, có những mối quan hệ đặc biệt với những nhà cung cấp nhân sự
Hiểu biết đầy đủ về cách tổ chức hoạt động để đạt được mục tiêu
Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.
Thành thạo các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực và các kinh nghiệm thực tiễn
Nhạy bén trong kinh doanh, chú ý đến yếu tố con người
Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Lương: thỏa thuận theo năng lực.
Hỗ trợ ăn trưa: theo quy định của Công ty
BHXH Theo quy định Luật lao động
Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
Hỗ trợ gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

