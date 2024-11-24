Tuyển Quản lý vận hành Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Quản lý vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý vận hành Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Bình Tân

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 435 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý vận hành Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Tổ chức, quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm hoạt động dịch vụ khách hàng của Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ;
Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ MBBank;
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động bán hàng của mảng Dịch vụ khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của được giao;
Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các nhân sự trực thuộc phạm vi quản lý theo đúng chức năng và phạm vi công việc của từng vị trí, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Phòng Dịch vụ khách hàng;
Thực hiện công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; quản lý về mặt hành chính đối với các nhân sự thuộc phạm vi quản lý;
Giám đốc Dịch vụ khách hàng giữ vai trò là người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước đối với tài khoản của Chi nhánh;
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của MBBank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên ngành
2. Kinh nghiệm công tác
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ hoặc 02 năm kinh nghiệm tại vị trí CÁN BỘ QUẢN LÝ giao dịch viên/Kiểm soát viên giao dịch tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính;
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
3. Kiến thức:
Am hiểu các kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;
Am hiểu thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;
Am hiểu đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân;
Am hiểu các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ kế toán giao dịch và kho quỹ;
Am hiểu các kiến thức về quản trị rủi ro;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.
4. Các yêu cầu khác:
Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển: nữ>1m55, nam > 1m65;
Cẩn thận, chi tiết;
Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
Cam kết và tâm huyết, ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc;
Ý thức tuân thủ, kỷ luật.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Bình Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng, lương KPIs, tháng lương 13 và thưởng hiệu quả công việc theo năng lực
Bảo hiểm sức khỏe MIC
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, review năng lực 6 tháng/lần
Lộ trình thăng tiến rõ ràng : Ban giám đốc chi nhánh
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển năng lực cá nhân
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho công việc kinh doanh
Phần thưởng riêng, hấp dẫn dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm
Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Bình Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 435 ĐƯỜNG SỐ 7 PBTĐ. B QUẬN BÌNH TÂN TPHCM

