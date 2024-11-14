Tuyển Hành chính G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại G U C H I Design
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 106 Louis VIII
- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Trợ giúp GĐ các CV liên quan đến chụp ảnh BST mới hoặc hỗ trợ khi có livestream
Phối hợp cùng GĐ làm việc với các đối tác outsource
Kết nối công việc giữa BGĐ với các phòng ban
Tổng hợp BC và kế hoạch của các phòng ban
Sắp xếp lịch làm việc hàng ngày, lịch họp cho GĐ
Hỗ trợ sale giải quyết các vấn đề của KH
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của GĐ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 22 - 30 tuổi tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành có liên quan (ưu tiên MKT, KD, Thời trang)
Hình thức ưa nhìn
Sd thành thạo tin học VP & internet
Nhanh nhẹn, năng động, có tư duy, có tinh trần trách nhiệm và kỷ luật tốt
Có laptop cá nhân
Ưu tiên phỏng vấn các hồ sơ nộp sớm, trúng tuyển đi làm ngay
Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Thu nhập: 7 - 10tr (lương cứng + thưởng)
BHXH, phúc lợi đầy đủ
Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng
Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 (8h-17h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
