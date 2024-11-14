Tuyển Hành chính G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 106 Louis VIII - Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trợ giúp GĐ các CV liên quan đến chụp ảnh BST mới hoặc hỗ trợ khi có livestream

Phối hợp cùng GĐ làm việc với các đối tác outsource

Kết nối công việc giữa BGĐ với các phòng ban

Tổng hợp BC và kế hoạch của các phòng ban

Sắp xếp lịch làm việc hàng ngày, lịch họp cho GĐ

Hỗ trợ sale giải quyết các vấn đề của KH

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của GĐ

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 22 - 30 tuổi tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành có liên quan (ưu tiên MKT, KD, Thời trang)

Hình thức ưa nhìn

Sd thành thạo tin học VP & internet

Nhanh nhẹn, năng động, có tư duy, có tinh trần trách nhiệm và kỷ luật tốt

Có laptop cá nhân

Ưu tiên phỏng vấn các hồ sơ nộp sớm, trúng tuyển đi làm ngay

Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thu nhập: 7 - 10tr (lương cứng + thưởng)

BHXH, phúc lợi đầy đủ

Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng

Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design

