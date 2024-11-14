Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Ngân hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Thanh Hoá

1. Lập kế hoạch
Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới các khách hàng cá nhân ưu tiên
2. Cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu và dịch vụ với trải nghiệm xuất sắc tới các Khách hàng ưu tiên trong danh mục quản lý
a. Cung cấp giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu của Khách hàng
Khai thác thông tin, phân tích và đánh giá nhu cầu khách hàng để hiểu mục tiêu tài chính toàn diện của khách hàng dựa trên am hiểu khách hàng cá nhân, am
hiểu phân khúc và am hiểu danh mục.
Chăm sóc giao dịch, tư vấn giải pháp và đề xuất các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng ưu tiên phù hợp với mục tiêu, nhu cầu tài chính và khả năng tài
chính của khách hàng của KH.
Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng ưu tiên được phân giao và đánh giá hiệu quả danh mục khách hàng.
Xây dựng mạng lưới khách hàng, mở rộng các quan hệ từ tệp khách hàng sẵn có để khai thác, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
b. Cung cấp dịch vụ với trải nghiệm tốt
Trực tiếp tiếp nhận & thực hiện các yêu cầu về giao dịch của khách hàng, hợp tác với các bộ phận có liên quan, xử lý theo quy định về thời gian để đưa đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Liên tục cập nhật cho khách hàng những tính năng mới, lợi ích mới của sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng, các chính sách, quy định có tác động đến tài sản khách hàng và thông tin thay đổi của thị trường.
Cung cấp các giải pháp dịch vụ tổng thể cho khách hàng để đáp ứng tối đa các nhu cầu giao dịch, tiết kiệm, đầu tư, chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm của khách hàng.
Ghi nhận và phản hồi ý kiến của khách hàng về sản phẩm dịch vụ và đề xuất các giải pháp để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng ưu tiên.
3. Phát triển danh mục khách hàng quản lý theo định hướng và mục tiêu của Ngân hàng
Thiết lập và duy trì bền vững mối quan hệ với khách hàng.
Thực hiện việc phân tích, đánh giá nhu cầu khách hàng và mức độ đáp ứng của ngân hàng với nhu cầu của khách hàng.
Đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng nhằm bảo đảm sự hài lòng trong quá trình phục vụ, hướng tới mục tiêu gia tăng chiều sâu quan hệ, phát triển bền
vững danh mục khách hàng.
Tham gia phân tích khách hàng để xác định định hướng, kế hoạch hành động, và cách thức triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp và hiệu quả để hoàn thành
phát triển khách hàng dựa trên nền tảng am hiểu khách hàng.
4. Công việc khác
Bán chéo sản phẩm được trên danh mục khách hàng được giao để tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện trong nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng.

Tốt nghiệp Đại học (Chính quy) trở lên, chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán...hoặc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế.
Am hiểu sâu sắc về về kinh tế (vi mô, vĩ mô), về hoạt động của NHTM, về xã hội - thị trường và các lĩnh vực liên quan đến: Ngân hàng, Tài chính - đầu tư, Chứng khoán, Bất động sản,...
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và khai thác danh mục khách hàng ưu tiên hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc KHCN.
Có Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; kỹ năng bán hàng Kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thẩm định khách hàng; kỹ năng định giá; kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo.
Chuyên nghiệp, đề cao sự tuân thủ, tính cam kết và khả năng gắn bó với ngân hàng, thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, cầu tiến, nhiệt tình, sáng tạo.
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, chất giọng dễ nghe, thu hút khi giao tiếp qua điện thoại hoặc nói chuyện trực tiếp

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

