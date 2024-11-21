Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách địa bàn Hải Dương.

Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Phân tích dữ liệu bán hàng, xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch bán hàng, mục tiêu doanh số cho đội nhóm.

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên kinh doanh nâng cao kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, đảm bảo dữ liệu chính xác và đầy đủ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Quản lý kho hàng, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ và đáp ứng nhu cầu bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

Nắm vững các kỹ năng quản lý, lãnh đạo và giao tiếp.

Có khả năng phân tích số liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và làm việc nhóm hiệu quả.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có kiến thức về sản phẩm/dịch vụ trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

