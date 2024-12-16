Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Tuyển dụng điều phối vận tải

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, kết nối đối tác trong mảng vận tải hành khách
Thiết lập KPI và theo sát quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên
Quản lý các nhân viên trực thuộc
Xử lý các vấn để phát sinh liên quan đến khách hàng, đối tác trong quá trình sử dụng và trải nghiệm dịch vụ
Phối hợp với các phòng ban khác hoàn thành công việc được giao
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được hướng dẫn, đào tạo bài bản khi nhận việc.
Nhanh nhẹn, trung thành, trung thực.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt.
Có trách nhiệm trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ–8.000.000đ + Lương doanh số + % lợi nhuận bán các dịch vụ.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ, tham quan nghỉ mát hàng năm.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT,... (sau thử việc).
Được cung cấp công cụ để hỗ trợ công việc, tạo điều kiện tối đa để hoàn thành tốt công việc
Được tạo điều kiện phát triển, cân nhắc thăng tiến theo năng lực.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

