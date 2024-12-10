Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện rà soát, có các đề xuất bổ sung và sửa đổi để ban hành các Chính sách, Quy đinh, Quy trình, Cơ chế, Hướng dẫn liên quan đến quản lý Tài sản Nợ & Có, liên quan đến lãi suất điều chuyển vốn kịp thời, phù hợp.

2. Tham gia và chủ động đề xuất các ý tưởng xây dựng các mô hình tính toán để báo cáo nhằm đạt được hiệu quả tối ưu của Bảng cân đối tài sản của Ngân hàng, bao gồm cả mục tiêu lợi nhuận và các tỷ lệ an toàn tài chính.

3. Giám sát và phân tích hàng ngày về các tỷ lệ an toàn tài chính, tình hình huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng và có các kiến nghị, cảnh báo kịp thời lên Trưởng phòng / Chuyên gia phụ trách.

4. Tham gia, phối hợp thực hiện các công việc để có những đề xuất kịp thời lên Trưởng phòng / Chuyên gia phụ trách về các công việc về điều tiết hiệu quả và tối ưu bảng cân đối, cụ thể như:

- Đề xuất các phương án funding để tối ưu hóa chi phí vốn cho Ngân hàng

- Phối hợp điều tiết room TTTD và phân phối TPDN;

- Các chương trình tối ưu hóa huy động và sử dụng vốn trên TT1

- Đề xuất điều chỉnh Ls ĐCV phù hợp trong từng giai đoạn

- Có các đề xuất để cải tiến về vận hành để đảm bảo công việc được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

5. Cập nhập hàng ngày về tình hình kinh tế vĩ mô, các đối thủ cạnh tranh và có các kiến nghị, tham mưu kịp thời lên Trưởng phòng / Chuyên gia phụ trách.

6. Chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.