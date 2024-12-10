Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Tuyển dụng điều phối vận tải

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện rà soát, có các đề xuất bổ sung và sửa đổi để ban hành các Chính sách, Quy đinh, Quy trình, Cơ chế, Hướng dẫn liên quan đến quản lý Tài sản Nợ & Có, liên quan đến lãi suất điều chuyển vốn kịp thời, phù hợp.
2. Tham gia và chủ động đề xuất các ý tưởng xây dựng các mô hình tính toán để báo cáo nhằm đạt được hiệu quả tối ưu của Bảng cân đối tài sản của Ngân hàng, bao gồm cả mục tiêu lợi nhuận và các tỷ lệ an toàn tài chính.
3. Giám sát và phân tích hàng ngày về các tỷ lệ an toàn tài chính, tình hình huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng và có các kiến nghị, cảnh báo kịp thời lên Trưởng phòng / Chuyên gia phụ trách.
4. Tham gia, phối hợp thực hiện các công việc để có những đề xuất kịp thời lên Trưởng phòng / Chuyên gia phụ trách về các công việc về điều tiết hiệu quả và tối ưu bảng cân đối, cụ thể như:
- Đề xuất các phương án funding để tối ưu hóa chi phí vốn cho Ngân hàng
- Phối hợp điều tiết room TTTD và phân phối TPDN;
- Các chương trình tối ưu hóa huy động và sử dụng vốn trên TT1
- Đề xuất điều chỉnh Ls ĐCV phù hợp trong từng giai đoạn
- Có các đề xuất để cải tiến về vận hành để đảm bảo công việc được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
5. Cập nhập hàng ngày về tình hình kinh tế vĩ mô, các đối thủ cạnh tranh và có các kiến nghị, tham mưu kịp thời lên Trưởng phòng / Chuyên gia phụ trách.
6. Chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-dieu-phoi-van-tai-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job268418
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Hạn nộp: 17/01/2025
Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Hạn nộp: 17/01/2025
Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Hạn nộp: 17/01/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Hạn nộp: 11/01/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Hạn nộp: 16/01/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Hạn nộp: 17/12/2024
Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Pamper Me
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Pamper Me
Hạn nộp: 14/01/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Hạn nộp: 10/01/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 13/01/2025
Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Còn 99 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 31/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Hạn nộp: 17/01/2025
Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Hạn nộp: 17/01/2025
Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Hạn nộp: 17/01/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Hạn nộp: 11/01/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Hạn nộp: 16/01/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Hạn nộp: 17/12/2024
Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Pamper Me
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Pamper Me
Hạn nộp: 14/01/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Hạn nộp: 10/01/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 13/01/2025
Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH BEST LOGISTICS TECHNOLOGY
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KA LOGISTICS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TÍN NGHĨA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty TNHH XE Việt Nam
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH XE Việt Nam
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VISION NETWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SỐ VISION NETWORK VIỆT NAM
13 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quà Tặng Friendship
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm