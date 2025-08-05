Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: V1 - B05 KĐT The Terra An Hưng, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Đông, Hà Đông, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng từ data có sẵn

Tìm kiếm khách hàng cá nhân: đăng bài trên các nền tảng (FB, zalo, tiktok...); tự quay chụp, làm video, xây dựng hình ảnh cá nhân để tìm kiếm khách hàng...

Chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc của khách hàng về mô hình kinh doanh, máy móc, thiết bị kinh doanh

Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ chính xác theo quy định

Phối hợp với các bộ phận triển khai hợp đồng, bàn giao, nghiệm thu, bảo hành,...

Thực hiện các công việc khác được giao

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh (ưu tiên từng làm sale máy móc, thiết bị)

Tin học văn phòng: word, excel cơ bản

Có kỹ năng giao tiếp tốt. Tự tin trước ống kính để quay/ chụp video đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Có đam mê làm kinh doanh bán hàng, hoạt bát, năng động

Ham học hỏi, cập nhật kiến thức về sản phẩm mới và thị trường/ công nghệ mới

Có thể đi công tác tỉnh khi cần, công ty có phương tiện ôto di chuyển cho nhân viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu Nhập: 30 - 50 TRIỆU VNĐ/THÁNG (hoàn toàn có thể đạt được khi bạn chinh phục 100% KPI).

Lương Cứng Cạnh Tranh: 8 - 10 TRIỆU VNĐ/THÁNG + Phụ Cấp + Hoa Hồng (tương xứng với năng lực và kinh nghiệm của bạn).

Phụ Cấp: Ăn trưa, điện thoại - hỗ trợ tối đa cho công việc.

Đào Tạo Chuyên Nghiệp: Được trang bị kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng bài bản. Được trang bị kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng B2B.

Môi Trường Năng Động: Làm việc trong một tập thể trẻ trung, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết.

Cơ Hội Thăng Tiến: Phát triển sự nghiệp ổn định và có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công ty.

Phúc Lợi Hấp Dẫn: Lương tháng 13, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, nghỉ mát...) và Luật Lao động.

Bảo Hiểm Toàn Diện: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của nhà nước.

Gắn Kết Đội Ngũ: Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm và nhận phụ cấp thâm niên.

Thưởng Hiệu Quả: Thưởng theo hiệu quả công việc và thưởng tháng 13 xứng đáng với đóng góp của bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ASIATECH VIỆT NAM

