Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Viện dầu khí 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thực hiện lái xe đưa đón Ban lãnh đạo trong công việc của công ty và sinh hoạt cá nhân hàng ngày.
Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe oto, đăng kiểm, bảo hiểm xe theo quy định của công ty.
Để xe đúng bãi giữ xe của công ty khi không sử dụng
Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
HÌNH THỨC LÀM VIỆC: Toàn thời gian; (từ T2 đến T7)
Am hiểu luật giao thông đường bộ; Tuân thủ các quy định, quy trình an toàn khi lái xe
Thông thạo đường phố Hà Nội; có kinh nghiệm đi tỉnh.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.
Có sức khỏe; thời gian linh hoạt để có thể tham gia đi công tác theo dự án ( nếu có) .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: 10 - 13 triệu
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
