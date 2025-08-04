Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Viện dầu khí 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện lái xe đưa đón Ban lãnh đạo trong công việc của công ty và sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa xe oto, đăng kiểm, bảo hiểm xe theo quy định của công ty.

Để xe đúng bãi giữ xe của công ty khi không sử dụng

Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HÌNH THỨC LÀM VIỆC: Toàn thời gian; (từ T2 đến T7)

Am hiểu luật giao thông đường bộ; Tuân thủ các quy định, quy trình an toàn khi lái xe

Thông thạo đường phố Hà Nội; có kinh nghiệm đi tỉnh.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.

Có sức khỏe; thời gian linh hoạt để có thể tham gia đi công tác theo dự án ( nếu có) .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 10 - 13 triệu

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.