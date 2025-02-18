Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Giám sát thi công nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.
• Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát.
• Lập, triển khai, theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.
• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng và Giám đốc Ban điều hành dự án.
• Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp và các chuyên ngành khác liên quan
• Có ít nhất 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp.
• Chấp nhận sinh viên mới ra trường bằng Khá trở lên.
• Có trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.
• Mong muốn gắn bó lâu dài, tiếp thu công việc, cầu tiến, nhiệt tình đam mê công việc.
NỘP HỒ SƠ: Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc, CV và các văn bằng chứng chỉ có liên quan
NỘP HỒ SƠ:

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-thi-cong-noi-that-thu-nhap-14tr-17tr-thang-tai-ha-nam-job310741
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đồng Phát
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đồng Phát làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Đồng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 247 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm