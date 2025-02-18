Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

• Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát.

• Lập, triển khai, theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng và Giám đốc Ban điều hành dự án.

• Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp và các chuyên ngành khác liên quan

• Có ít nhất 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp.

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường bằng Khá trở lên.

• Có trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, nhiệt tình, năng động, chịu được áp lực công việc.

• Mong muốn gắn bó lâu dài, tiếp thu công việc, cầu tiến, nhiệt tình đam mê công việc.

Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc, CV và các văn bằng chứng chỉ có liên quan

NỘP HỒ SƠ:

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long Thì Được Hưởng Những Gì

