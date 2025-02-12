Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
• Khảo sát mặt bằng, triển khai bản vẽ kỹ thuật
• Lên kế hoạch triển khai thi công xây dựng
• Quản lý tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
• Giám sát và điều phối mọi hoạt động thi công ở công trường theo kế hoạch đã được phê duyệt
• Phối hợp làm việc với kiến trúc sư và nhà thầu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
• Kiểm soát hồ sơ thiết kế, cung cấp ra công trình, kết hợp với bản vẽ hiện trạng
• Đảm bảo tuân thủ các quy định về An toàn lao động tại công trường
• Hoàn thiện bản vẽ hoàn công
• Nghiệm thu và bàn giao khối lượng, chất lượng với Nhà thầu
• Sắp xếp và phân công công việc cho các nhân viên công trường.
• Điều phối các nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư.
• Báo cáo định kỳ về tình trạng tiến độ và chất lượng công việc với cấp trên.
• Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI