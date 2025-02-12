Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

• Khảo sát mặt bằng, triển khai bản vẽ kỹ thuật

• Lên kế hoạch triển khai thi công xây dựng

• Quản lý tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

• Giám sát và điều phối mọi hoạt động thi công ở công trường theo kế hoạch đã được phê duyệt

• Phối hợp làm việc với kiến trúc sư và nhà thầu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

• Kiểm soát hồ sơ thiết kế, cung cấp ra công trình, kết hợp với bản vẽ hiện trạng

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về An toàn lao động tại công trường

• Hoàn thiện bản vẽ hoàn công

• Nghiệm thu và bàn giao khối lượng, chất lượng với Nhà thầu

• Sắp xếp và phân công công việc cho các nhân viên công trường.

• Điều phối các nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư.

• Báo cáo định kỳ về tình trạng tiến độ và chất lượng công việc với cấp trên.

• Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc.