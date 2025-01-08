Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: Châu Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng

Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt, gửi rút tiền mặt, chuyển khoản trên các tài khoản của khách hàng

Thu đổi ngoại tệ mặt, thu đổi séc du lịch, séc nước nước ngoài phát hành, mua bán chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng

Kiểm soát các chứng từ giao dịch trong ngày báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu/ phân công của các cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương và các chuyên ngành khác có liên quan

Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo Giao dịch viên chuyên nghiệp, bài bản trong 1 tháng

Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm Giao dịch viên các ngân hàng, chăm sóc khách hàng, tư vấn viên..

Ưu tiên

Sử dụng cơ bản các phần mềm tin học văn phòng đặc biệt là Excel để đáp ứng được công việc Giao dịch viên

Chiều cao trên 1m58

Độ tuổi: 21 - 27 tuổi

Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chỉ phỏng vấn 1 lần duy nhất, thông báo kết quả nhanh chóng đến các ứng viên

Chính sách lương thưởng HẤP DẪN, hoa hồng CAO, KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập

Cơ hội thăng tiến vượt bậc với Chương trình Cán bộ Nguồn “VietABank NextGen”

Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật

Vinh danh & thưởng nóng cho CBNV xuất sắc

Gói chế độ phúc lợi hấp dẫn và độc đáo cho CBNV như: Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care dành cho CBNV và người thân, nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật bản thân, ...

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại VAB và bên ngoài bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều hoạt động nội bộ: VietABank Race, VietABank Melody, VietABank's Got Talent, Shark Tank VietABank, Duyên dáng VietABank, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company

