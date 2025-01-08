Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang: Châu Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng
Thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền mặt, gửi rút tiền mặt, chuyển khoản trên các tài khoản của khách hàng
Thu đổi ngoại tệ mặt, thu đổi séc du lịch, séc nước nước ngoài phát hành, mua bán chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng
Kiểm soát các chứng từ giao dịch trong ngày báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu/ phân công của các cấp quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Ngoại thương và các chuyên ngành khác có liên quan
Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tham gia khóa Đào tạo Giao dịch viên chuyên nghiệp, bài bản trong 1 tháng
Ưu tiên ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm Giao dịch viên các ngân hàng, chăm sóc khách hàng, tư vấn viên..
Ưu tiên
Sử dụng cơ bản các phần mềm tin học văn phòng đặc biệt là Excel để đáp ứng được công việc Giao dịch viên
Chiều cao trên 1m58
Độ tuổi: 21 - 27 tuổi

Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chỉ phỏng vấn 1 lần duy nhất, thông báo kết quả nhanh chóng đến các ứng viên
Chính sách lương thưởng HẤP DẪN, hoa hồng CAO, KHÔNG GIỚI HẠN thu nhập
Cơ hội thăng tiến vượt bậc với Chương trình Cán bộ Nguồn “VietABank NextGen”
Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật
Vinh danh & thưởng nóng cho CBNV xuất sắc
Gói chế độ phúc lợi hấp dẫn và độc đáo cho CBNV như: Bảo hiểm sức khỏe VietABank Care dành cho CBNV và người thân, nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật bản thân, ...
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại VAB và bên ngoài bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều hoạt động nội bộ: VietABank Race, VietABank Melody, VietABank's Got Talent, Shark Tank VietABank, Duyên dáng VietABank, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

