Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: SeABank Sao Mai - Số 171 Lê Hồng Phong, phường 7 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank;

Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;

Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao;

Tham gia công tác đào tạo;

Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;

Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;

Cẩn thận, chi tiết;

Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

Cam kết và tâm huyết, ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc;

Ý thức tuân thủ, kỷ luật.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện;

Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng;

Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

