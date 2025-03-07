Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIA TĂNG MOBIFONE - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: Lương cơ bản + Lương sản phẩm + Thưởng = Tổng thu nhập từ 10 triệu VNĐ đến 25 triệu VNĐ/ tháng (Tùy theo năng lực) - Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ bán hàng - chăm sóc khách hàng với các chuyên gia trong ngành - Được trang bị đồng phục, trang phục PR, công cụ làm việc. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện - Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động, Thành phố Sóc Trăng

- Triển khai công tác bán hàng - chăm sóc khách hàng tại Cửa hàng MobiFone

- Thực hiện các nghiệp vụ của giao dịch viên theo yêu cầu của khách hàng

- Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi phù hợp với nhu cầu của khách hàng

- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh về doanh thu, thuê bao phát triển mới (trả trước và trả sau), dịch vụ mới

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng

- Phát triển hình ảnh thương hiệu MobiFone trong quá trình giao dịch với khách hàng

- Làm việc tại: 174 Mạc Đĩnh Chim P. 01, TP Sóc Trăng

- Làm việc theo ca

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn.

- Nam cao 1m65 trở lên, từ 29 tuổi trở xuống.

- Nữ cao từ 1m60, từ 27 tuổi trở xuống

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công việc liên quan đến ngành kinh doanh/ bán hàng/ dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh và hiệu quả.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

