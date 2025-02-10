Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Số 3 Hoàng Quốc Việt (Bờ hồ Phúc Yên), P. Trưng Trắc, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tổ chức khai giảng và quản lý lớp học, học viên.
Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy và đảm bảo chất lượng đào tạo.
Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh và hỗ trợ tái tục cho học viên.
Phối hợp tổ chức các buổi học ngoại khóa thú vị cho học viên.
Đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của công ty.
Đảm bảo các chỉ số vận hành công tác học vụ tại chi nhánh theo định mức công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh và phòng Học vụ.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm, sư phạm tiếng Anh
Độ tuổi 21 - 35
Tiếng Anh giao tiếp tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế
Có kỹ năng tin học văn phòng.
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13 - 14 triệu/tháng khi đạt KPIs được giao
Vượt chỉ tiêu, thu nhập có thể lên đến 20 - 40 triệu/tháng. Bao gồm lương cơ bản + thưởng trách nhiệm + thưởng doanh số
Thưởng nóng, thưởng tháng/quý/năm, thưởng Top nếu hiệu quả công việc tốt.
Lương thử việc 85% lương chính thức
Ghi nhận kết quả, đóng góp, xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nghề nghiệp không giới hạn: Sale Lead, Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh,...
Tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát của công ty.
Thưởng các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Cơ hội nhận học bổng tiếng Anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CănC23-C26 Dựán khu nhàở hỗn hợp, VPDV KĐT Chùa Hà Tiên, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

