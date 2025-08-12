Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÀ TRỌNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Bán hàng và phát triển thị trường

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc các kênh: bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, bar (HORECA), khách hàng cá nhân VIP, doanh nghiệp...

Giới thiệu sản phẩm rượu vang, tư vấn lựa chọn phù hợp theo nhu cầu và ngân sách của khách hàng

Đàm phán và chốt đơn hàng theo chính sách giá và chiết khấu của công ty

Thực hiện các chỉ tiêu doanh số theo tuần/tháng/quý

2. Quản lý khách hàng và chăm sóc sau bán

Theo dõi và quản lý danh sách khách hàng phụ trách (CRM)

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện hữu, xử lý phản hồi và đề xuất các chương trình ưu đãi phù hợp

Lên kế hoạch định kỳ và chăm sóc cá nhân hóa đối với nhóm khách hàng VIP hoặc khách hàng tiềm năng

3. Tư vấn sản phẩm & kiến thức rượu vang

Cập nhật kiến thức sản phẩm (giống nho, vùng sản xuất, nhà sản xuất, đặc tính nếm thử…) và xu hướng tiêu dùng

Tham gia các buổi thử nếm nội bộ và đào tạo sản phẩm định kỳ do công ty tổ chức

Trình bày sản phẩm rượu vang chuyên nghiệp tại điểm bán hoặc các sự kiện giới thiệu sản phẩm

4. Hỗ trợ sự kiện & marketing

Tham gia tổ chức hoặc hỗ trợ sự kiện thử rượu, hội thảo, triển lãm rượu, tiệc tri ân khách hàng…

Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiến dịch truyền thông phù hợp

5. Báo cáo & phối hợp nội bộ

Báo cáo kết quả công việc định kỳ: doanh số, danh sách khách hàng, phản hồi thị trường…

Phối hợp với bộ phận kho, logistics để đảm bảo tiến độ giao hàng và kiểm tra hàng tồn.

Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả bán hàng và dịch vụ khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức hoặc chứng chỉ về rượu vang (WSET, Sommelier, Food & Beverage…) là lợi thế.

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh nhưng chưa có kinh nghiệm và đam mê hiểu biết về rượu vang sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, thuyết trình sản phẩm.

Am hiểu cơ bản về các loại rượu vang, quy trình phục vụ và bảo quản.

Kỹ năng tìm kiếm và phát triển khách hàng (B2B/B2C).

Quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

Xử lý từ chối và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Tính cách trung thực, kiên trì, trách nhiệm.

Đam mê ẩm thực, đồ uống cao cấp và phong cách sống tinh tế.

Chịu được áp lực doanh số và di chuyển thường xuyên.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Biết sử dụng mạng xã hội và công cụ CRM là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HÀ TRỌNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản + % hoa hồng theo doanh số (thu nhập không giới hạn)

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và đánh giá định kỳ

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm rượu vang và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý kinh doanh, đại diện thương hiệu…

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong ngành rượu vang nhập khẩu cao cấp

Tham gia các sự kiện rượu vang, thử nếm, du lịch, team building...

