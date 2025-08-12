Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: Lấp Vò ...và 1 địa điểm khác, Huyện Lấp Vò
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp cận khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm dịch vụ băng rộng cố định, truyền dẫn của MobiFone
- Triển khai lắp đặt mạng internet trên địa bàn Đồng Tháp
- Xử lý sự cố đường truyền Internet
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng giao tiếp,Kỹ năng thuyết phục khách hàng
- Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực (Lương cơ bản + Thưởng KPI + phụ cấp).
- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép… đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỄN THÔNG THÁP MƯỜI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
