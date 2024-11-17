Tuyển Giáo viên tiếng Đức CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Lê Hồng Phong, TP.Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Giảng dạy/luyện thi tiếng Đức các trình độ từ A1 đến B1/B2

• Hỗ trợ soạn thảo giáo án, nghiên cứu các giáo trình mới.

• Kiểm tra và đánh giá trình độ học viên.

• Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng bộ phận đào tạo.

• Tham gia các hoạt động MKT và các hoạt động khác theo sắp xếp của quản lý.

Sở hữu chứng chỉ B2 tiếng Đức trở lên, đã có kinh nghiệm giảng dạy.

• Yêu thích công việc giảng dạy và nhiệt tình, sáng tạo trong công việc

• Kỹ năng truyền đạt tốt, giọng nói dễ nghe, phát âm chuẩn

• Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thân thiện, hòa đồng với mọi người.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giải quyết vấn đề độc lập và làm việc nhóm tốt .

• Ứng viên đã từng sống và học tập tại CHLB Đức

• Ứng viên đã có chứng chỉ sư phạm

Tại CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao, tương xứng với năng lực và trình độ, up to 40.000.000 VND/tháng.

• Được tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực chuyên môn cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và tôn trọng giá trị cá nhân

• Được tạo điều kiện làm việc độc lập, sáng tạo và phát triển bản thân

• Được tham gia các chương trình Teambuilding,20/11 Year End Party, và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.

• Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. (fulltime)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH

