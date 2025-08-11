Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Gold Tower
- 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi đang tìm kiếm những Giáo viên tiếng Anh giỏi và tận tâm tham gia giảng dạy các chương trình tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh ở nhiều trình độ khác nhau. Ứng viên lý tưởng sẽ có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về tiếng Anh, có khả năng giao tiếp tốt và thu hút học sinh vào các bài học giàu tính tương tác và lý thú.
Mô tả công việc:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Năng lực chuyên môn
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 02 năm trở lên
Có chứng chỉ IELTS Academic Overall 7.5 trở lên, trong đó Writing và Speaking đạt tối thiểu 7.0
Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, CELTA, TEFL) là một lợi thế
Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh bậc Đại học là một lợi thế
Có kỹ năng tổ chức và quản lý lớp học tốt
Sử dụng thành thạo các công cụ giáo dục trực tuyến như Zoom
2. Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên
3. Đặc điểm tính cách
Có trách nhiệm và kỷ luật
Thân thiện và hoà đồng
Có khả năng giao tiếp tốt, có thể tạo tương tác và không khí dễ chịu trong lớp học và ngoài lớp học
Có tinh thần cởi mở, cầu tiến, sẵn lòng học hỏi nhằm phát triển bản thân
Có tính sáng tạo là một điểm cộng
Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 250.000 - 300.000 VND/giờ
Được đào tạo chuyên môn theo quy trình chuyên nghiệp.
Làm việc trong môi trường giáo dục văn minh, chuyên nghiệp, cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Có cơ hội mở rộng hiểu biết về lĩnh vực du học: giáo dục và văn hóa của các quốc gia trên thế giới.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD
