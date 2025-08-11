Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Gold Tower - 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm những Giáo viên tiếng Anh giỏi và tận tâm tham gia giảng dạy các chương trình tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh ở nhiều trình độ khác nhau. Ứng viên lý tưởng sẽ có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về tiếng Anh, có khả năng giao tiếp tốt và thu hút học sinh vào các bài học giàu tính tương tác và lý thú.

Mô tả công việc:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực chuyên môn

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ 02 năm trở lên

Có chứng chỉ IELTS Academic Overall 7.5 trở lên, trong đó Writing và Speaking đạt tối thiểu 7.0

Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, CELTA, TEFL) là một lợi thế

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh bậc Đại học là một lợi thế

Có kỹ năng tổ chức và quản lý lớp học tốt

Sử dụng thành thạo các công cụ giáo dục trực tuyến như Zoom

2. Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

3. Đặc điểm tính cách

Có trách nhiệm và kỷ luật

Thân thiện và hoà đồng

Có khả năng giao tiếp tốt, có thể tạo tương tác và không khí dễ chịu trong lớp học và ngoài lớp học

Có tinh thần cởi mở, cầu tiến, sẵn lòng học hỏi nhằm phát triển bản thân

Có tính sáng tạo là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 250.000 - 300.000 VND/giờ

Được đào tạo chuyên môn theo quy trình chuyên nghiệp.

Làm việc trong môi trường giáo dục văn minh, chuyên nghiệp, cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Có cơ hội mở rộng hiểu biết về lĩnh vực du học: giáo dục và văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GlÁO DỤC GO STUDY ABROAD

