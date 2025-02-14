Tuyển Giáo viên tiếng Đức Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Đức Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng công ty tại 145ª/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giảng dạy tiếng Đức cho lao động đi học và làm việc tại Đức
- Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho học viên về đất nước con người Đức, văn hóa ứng xử - đời sống và tác phong làm việc với người Đức
- Làm các công việc do Giám đốc TTĐT, Ban lãnh đạo phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nơi làm việc: Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
- Tốt nghiệp Đại học trong nước có chứng chỉ tiếng Đức từ B2 trở lên
- Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế
- Năng động, sáng tạo, làm việc chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và tác phong chững chạc, giao tiếp tự tin
Chế độ đãi ngộ
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước
- Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo qui định của Bộ Lao động hiện hành.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng lương tháng 13, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác của Công ty...
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông
