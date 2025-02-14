Tuyển Giáo viên tiếng Đức Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng công ty tại 145ª/85 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Đức

- Giảng dạy tiếng Đức cho lao động đi học và làm việc tại Đức

- Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho học viên về đất nước con người Đức, văn hóa ứng xử - đời sống và tác phong làm việc với người Đức

- Làm các công việc do Giám đốc TTĐT, Ban lãnh đạo phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Nơi làm việc: Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại học trong nước có chứng chỉ tiếng Đức từ B2 trở lên

- Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế

- Năng động, sáng tạo, làm việc chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kỹ năng làm việc độc lập và tác phong chững chạc, giao tiếp tự tin

Chế độ đãi ngộ

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước

- Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo qui định của Bộ Lao động hiện hành.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng lương tháng 13, Du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác của Công ty...

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động Và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông

