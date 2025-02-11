Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung tâm nhật ngữ EK
- xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Giảng dạy tiếng Nhật trình độ N4, N5.
Trợ giảng cho giáo viên người Nhật khi có hội thảo.
Giảng dạy về văn hóa, con người và văn hóa làm việc trong các Công ty Nhật.
Quản lý chất lượng học viên, lập báo cáo kết quả học tập của học viên cho GĐ đào tạo.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã TN CĐ/Đh hoặc là TTS/DHS về nước đã có trình độ tiếng Nhật N2 trở lên.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật trên 1 năm.
Nhiệt tình, yêu thích công việc giảng dạy.
Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 10 - 15 triệu.
Hỗ trợ phụ cấp khu vực: 1.500.000 vnđ/tháng (khi làm tại Trung tâm Mai Lĩnh).
Được tham gia BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Được tham gia đào tạo các khóa học nâng cao và kỹ năng liên quan tới nghiệp vụ giảng dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tiến bộ quốc tế EK
