Tuyển Giáo viên Unity CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI

Giáo viên Unity

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- N02 T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm,Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Lập kế hoạch tổ chức thi công công trình (hệ thống xử lý nước thải, khí thải,..)
Giám sát quá trình triển khai thi công đảm bảo tiến độ đạt yêu cầu được giao.
Tiếp nhận và xử lý sự cố trong quá trình thi công chịu trách nhiệm chính trong quá trình nghiệm thu lắp đặt với chủ đầu tư và mục tiêu công ty đề ra.
Phối hợp tổ chức nghiệm thu với chủ đầu tư và nội bộ.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung: Nam sức khỏe tốt, có thể đi công tác tỉnh.
Tốt nghiệp CĐ- ĐH các chuyên ngành: Xây dựng, thuỷ lợi, cấp thoát nước, môi trường,.. hoặc ngành gần
Có tư duy tổ chức, sắp xếp và chỉ đạo các thành viên trong đội nhóm.
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề giám sát,...
Nhanh nhẹn, thật thà, linh hoạt, cẩn thận trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 12-17tr
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật ( BHYT,BHXH, BHTN,..), nghỉ Lễ, Tết, du lịch, teambuilding,..
- Đi làm ngay sau khi phỏng vấn.
- Một tháng nghỉ 06 ngày.
- Được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn liên quan,..
- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, trẻ trung và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N02-T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, P Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

