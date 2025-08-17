Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 D7 Khu biệt thự Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Xử lý số liệu kế toán: Ghi nhận, kiểm tra, hạch toán chứng từ, hóa đơn (doanh thu, chi phí, công nợ, thuế GTGT, TNDN, khấu hao TSCĐ, CCDC).

Quản lý công nợ: Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu/phải trả.

Kiểm soát tồn kho: Kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm.

Tính lương và bảo hiểm: Thực hiện tính lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên.

Quản lý tài chính nội bộ: Kiểm soát dòng tiền, lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tuần/tháng.

Tổng hợp và phân tích số liệu tài chính để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh.

Làm việc với bên ngoài: Phối hợp với ngân hàng, đối tác, cơ quan thuế, cung cấp số liệu và giải trình khi cần.

Công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững về nguyên tắc kế toán, luật thuế, quy định tài chính hiện hành.

Thành thạo kỹ năng hạch toán kế toán, sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý công việc hiệu quả, đặc biệt trong các kỳ cao điểm.

Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các phòng ban và cơ quan bên ngoài.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển lâu dài cùng thương hiệu bedding cao cấp.

