Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7 D7 Khu biệt thự Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Xử lý số liệu kế toán: Ghi nhận, kiểm tra, hạch toán chứng từ, hóa đơn (doanh thu, chi phí, công nợ, thuế GTGT, TNDN, khấu hao TSCĐ, CCDC).
Xử lý số liệu kế toán
Quản lý công nợ: Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu/phải trả.
Quản lý công nợ
Kiểm soát tồn kho: Kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm.
Kiểm soát tồn kho
Tính lương và bảo hiểm: Thực hiện tính lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên.
Tính lương và bảo hiểm
Quản lý tài chính nội bộ: Kiểm soát dòng tiền, lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tuần/tháng.
Quản lý tài chính nội bộ
Tổng hợp và phân tích số liệu tài chính để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định kinh doanh.
Tổng hợp và phân tích số liệu
Làm việc với bên ngoài: Phối hợp với ngân hàng, đối tác, cơ quan thuế, cung cấp số liệu và giải trình khi cần.
Làm việc với bên ngoài
Công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Công việc khác

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững về nguyên tắc kế toán, luật thuế, quy định tài chính hiện hành.
Thành thạo kỹ năng hạch toán kế toán, sử dụng phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý công việc hiệu quả, đặc biệt trong các kỳ cao điểm.
Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các phòng ban và cơ quan bên ngoài.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức ưu đãi đặc biệt khi mua sản phẩm của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội phát triển lâu dài cùng thương hiệu bedding cao cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT

CÔNG TY CỔ PHẦN AGAT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 69/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

