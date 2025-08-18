Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Đồng Vàng, Số 45 Miêu Nha, Đường 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu linh kiện thang máy.

Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN) theo quy định.

Thực hiện các bút toán kết chuyển, đối chiếu số liệu và lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

Kiểm soát, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách hàng.

Lưu trữ, sắp xếp chứng từ, hóa đơn một cách khoa học.

Giải trình số liệu khi có yêu cầu từ Ban Giám đốc hoặc cơ quan thuế.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật về thuế.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và xử lý vấn đề linh hoạt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 17 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

Thưởng các ngày lễ, Tết và lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VNT

