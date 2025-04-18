Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 27 - 29 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 27 - 29 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Mức lương
27 - 29 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 27 - 29 Triệu

Trực tiếp điều hành, quản lý bộ phận Hành chính, IT và Lái xe.
Quản lý hoạt động hành chính toàn công ty: Điều phối công việc hành chính như quản lý cơ sở vật chất, văn thư, lễ tân, tổ chức sự kiện nội bộ và đối ngoại của công ty.
Giám sát hoạt động IT và công tác chuyển đổi số: Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành hiệu quả, bảo mật, và hỗ trợ đầy đủ cho các phòng ban. Hỗ trợ triển khai các dự án chuyển đổi số nhằm tối ưu quy trình làm việc và gia tăng hiệu quả.
Quản lý và giám sát đội ngũ lái xe: Bảo đảm công tác đưa đón lãnh đạo, nhân viên, và khách hàng diễn ra an toàn, đúng quy định và hỗ trợ các nhu cầu di chuyển của công ty.
Kiểm soát ngân sách và chi phí hành chính: Xây dựng kế hoạch chi phí cho hoạt động hành chính, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị công nghệ, đồng thời tối ưu chi phí vận hành.
Đề xuất cải tiến hành chính: Cải tiến các quy trình quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên trong toàn công ty.

Với Mức Lương 27 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Luật, quản trị kinh doanh, hoặc các lĩnh vực có liên quan.
Anh Văn: Giao tiếp tốt
02 năm trở lên ở vị trí tương đương (Ưu tiên các ứng viên đã làm qua nghành Bất động sản)
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, sắp xếp điều hành.Khả năng ra quyết định.Thương lượng, đàm phán và thuyết phục.
Có khả năng tổ chức, quản lý và điều hành tốt các công việc theo đúng trách nhiệm và quyền hạn được giao.
Có khả năng xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực.
Am hiểu về pháp luật có liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dự kiến hàng năm từ 535-560tr/năm (Bao gồm lương và các khoản phụ cấp hàng tháng từ 27-29trđ/ tháng, dự kiến các khoản thưởng quý, thưởng Lễ, Tết từ 205-215tr/năm).
Chăm sóc sức khỏe hàng năm.
Tặng quà ngày sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi ốm đau....
Tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí khi tham gia các chương trình đào tạo.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và văn hóa ứng xử thân thiện.
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

