Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
40 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 63 Đồng Khởi, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Giảng dạy các khóa luyện thi IELTS
- Giảng dạy các dự án lớn chuẩn đầu ra IELTS cho các Tổng công ty, Tập đoàn;
- Bổ trợ kiến thức, đánh giá năng lực cho học viên, tham gia các chương trình truyền thông của hệ thống;
- Xây dựng hình ảnh bản thân là một “Sứ giả truyền cảm hứng” nhiệt huyết;
- Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học;
- Tham gia xây dựng các dự án của hệ thống.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, chuyên môn tốt.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành hoặc Du học sinh. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS (Band 8.0 – 8.5)/ TOEIC (970 - 990)
- Yêu thích công việc dạy học.
- Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần tập thể tốt, thân thiện với học viên.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn, dao động 20.000.000 – 25.000.000/tháng (đối với GV toán thời gian); 14.000.000 – 18.000.000/tháng (đối với GV bán thời gian) – chi tiết trao đổi trong vòng phỏng vấn.
- Nhiều khoản thưởng như: thưởng tỷ lệ học sinh đi học cao, thưởng học viên điểm cao, thưởng học viên học lên lớp tiếp theo, thưởng cho đóng góp vào các dự án hỗ trợ về chuyên môn, thưởng dịp lễ đặc biệt, thưởng tháng lương thứ 13. ; phụ cấp theo cơ chế của Công ty.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành giáo viên toàn thời gian tại hệ thống.
- Nhận lớp dạy ngay sau khi đậu PV và kết thúc lớp đào tạo.
- Sẵn bộ giáo trình được chuẩn hóa của hệ thống.
- Giáo viên được lựa chọn mảng giảng dạy IELTS/JUNIOR
- Giáo viên dạy trực tiếp tại cơ sở.
- Cam kết lượng lớp luôn dồi dào.
- Giáo viên được hướng dẫn bài bản với bộ quy trình đào tạo độc quyền của IMAP và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Giáo viên được làm việc với các giảng viên 9x, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
