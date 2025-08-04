Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 đường số 14, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Hành chính - Nhân sự:

• Quản lý toàn bộ hoạt động hành chính văn phòng, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

• Phụ trách tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng – kỷ luật nhân sự.

• Thực hiện các thủ tục chấm công, tính lương, BHXH, hợp đồng lao động;

• Làm việc với cơ quan Nhà nước liên quan đến pháp lý, lao động, thuế.

• Giải quyết quan hệ lao động, đối nội đối ngoại;

• Thực hiện và giải quyết các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành;

• Triển khai tổ chức các chương trình đào tạo của Công ty;

• Tổ chức các sự kiện công ty.

• Xây dựng chính sách lương thưởng, đào tạo; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tham mưu chính sách cho BGĐ;

• Đề xuất cải tiến các biểu mẫu, chính sách nội bộ, nội quy.

• Quản lý VPP, điện nước, các chi phí hành chính khác;

+ Thủ quỹ - Cung ứng - Kho vận:

• Quản lý công tác thủ quỹ nội bộ, kiểm soát chi tiêu hành chính, thanh toán nội bộ.

• Phối hợp với kế toán trong việc tổng hợp ngân sách và chi phí.

• Giám sát hoạt động cung ứng: mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động văn phòng và dự án.

• Quản lý kho: kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, cấp phát vật tư, lập báo cáo tồn kho định kỳ.

• Xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ với các nhà cung cấp của Công ty, thực hiện việc mua hàng khi có yêu cầu;

+ Quản trị đội ngũ Admin - Văn thư:

• Quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án (hợp đồng, biên bản họp, hồ sơ thanh toán...);

• Thực hiện các công việc hành chính khác như soạn thảo văn bản, hợp đồng, đề nghị thanh toán.... hỗ trợ kinh doanh trong việc review, in ấn hợp đồng;

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

+ Chuyên ngành được đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân lực, Hành chính công, Luật hoặc các ngành có liên quan.

+ Yêu cầu chi tiết:

Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.

Ngoại ngữ: ứu tiên Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Phần mềm/ ứng dụng: Không yêu cầu (được hướng dẫn khi nhân việc).

Cẩn thận, trung thực, giao tiếp linh hoạt, cởi mở, có khả năng xử lý tình huống.

Ngoại hình ưa nhìn

Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn.

Ham học hỏi, nâng cao và cải thiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt cho công việc.

Hiểu biết đầy đủ về luật lao động, tiền lương, BHXH, thuế TNCN, pháp luật doanh nghiệp.

Có hiểu biết về nghiệp vụ hành chính, lưu trữ văn thư;

Kỹ năng quản lý, điều phối công việc đa nhiệm tốt.

Kỹ năng tuyển dụng để đáp ứng được khâu sàng lọc ứng viên

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Kỹ năng sử dụng excel để đáp ứng được công tác tính công, lương

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc đội nhóm.

Tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh An Gia Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực (dự kiến: từ 12 - 15 triệu/tháng).

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, nghỉ phép, lễ tết theo quy định pháp luật.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp, được tham gia đóng góp vào hệ thống quản trị nội bộ.

• Môi trường làm việc thân thiện, minh bạch, có sự hỗ trợ từ Ban giám đốc.

• Được cấp laptop, hỗ trợ điện thoại, đồng phục và các điều kiện phục vụ công việc.

