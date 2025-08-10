Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 391 Trường Chin, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm, sàng lọc ứng viên. Lên lịch sắp xếp phỏng vấn.

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, cơ sở dữ liệu nhân sự.

Thực hiện quản lý chấm công và tính lương cho nhân viên.

Theo dõi và quản lý các thiết bị văn phòng phẩm.

Phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo của Công ty.

Lập kế hoạch tổ chức khen thưởng, kỳ luật, tổng kết, liên hoan.

Nữ từ 1995 - 2002

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị nhân lực, văn hóa - xã hội, văn thư, Luật,... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên các ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, tin học thành thạo.

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình, kỹ lưỡng, hòa đồng, thân thiện.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000 + Thưởng hiệu quả

Được công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...)

Môi trường làm việc văn hoá, đề cao tinh thần đồng đội.

Xét duyệt tăng lương, thưởng hằng năm.

Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động của công ty: dã ngoại, teambuilding, tiệc cuối năm, du lịch, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

