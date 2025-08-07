Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự NV11, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng: Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, tiếp đón, thông báo kết quả tuyển dụng.

Đào tạo nội quy…. với nhân sự mới

Thực hiện chấm công, tăng ca, chấm phép, tính lương, thưởng và các chế độ khác nếu có theo công việc được giao.

Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN nếu có tại phòng ban công ty mình phụ trách. .

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhân sự.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, teambuilding cho nhân viên.

Lên danh sách, mua sắm các thiết bị văn phòng phẩm cần thiết cho công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên từ 1993-2000

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 9-15 triệu/tháng (tự deal lương theo năng lực )+ phụ cấp 800k+ thưởng (750k/ ứng viên)

Thưởng tháng 13 & Lễ, Tết theo quy định

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được đi du lịch 1-2 lần/năm. Các hoạt động văn nghệ giải trí.

Được hưởng nhiều chế độ và quyền lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL

