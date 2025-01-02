Tuyển Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Tại Kinderworld International Group (Singapore International School)
- Đồng Nai: Khu đô thị Swanbay, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quản lý, điều hành và phát triển nhà trường, đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn của hệ thống Trường Quốc tế Singapore (SIS). Cụ thể như sau:
Nhiệm vụ chính:
1. Quản lý điều hành:
• Lãnh đạo và giám sát hoạt động giáo dục, đảm bảo mọi hoạt động của trường tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET).
• Phát triển và thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển trường học dài hạn.
• Đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện và chất lượng cao cho học sinh.
2. Xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy:
• Đảm bảo chương trình học đáp ứng cả yêu cầu của MOET.
• Theo dõi, đánh giá và cải tiến chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá để đảm bảo chất lượng giáo dục cao nhất.
3. Quản lý nhân sự:
• Đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên và nhân viên.
• Giám sát, đánh giá và hỗ trợ đội ngũ giáo viên, đảm bảo họ thực hiện các phương pháp giảng dạy hiện đại và hiệu quả.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Kinderworld International Group (Singapore International School) Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc tế hàng đầu. Cơ hội tham gia phát triển một ngôi trường mới với tầm nhìn dài hạn. Lương thưởng hấp dẫn, các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kinderworld International Group (Singapore International School)
